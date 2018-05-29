Реорганизация территории гипермолла Горбушкин двор затягивается. О том, что на этом месте будет построено жилье, говорилось еще год назад. Тем не менее, торговый центр продолжает функционировать в привычном для посетителей виде.

Реорганизация территории гипермолла "Горбушкиндвор" затягивается. О том, что на этом месте будет построено жилье,говорилось еще год назад. Тем не менее, торговый центр продолжаетфункционировать в привычном для посетителей виде.Информация о возможном строительстве жилых комплексов наместе "Горбушкина двора" появилась около года назад. Но тогда нипредполагаемые участники девелоперского проекта, которые назывались в прессе,ни собственники торгового центра, не стали озвучивать какую-то конкретную информацию.В то время велась работа по оценке градостроительногопотенциала территории. Как писали СМИ, речь шла о 383 тысячах квадратных метровбудущей недвижимости по улице Барклая. Из них 300 тысяч – жилье, писалисо ссылкой на источник в руководстве города.Возможно, пробуксовка девелоперской активности в"Горбушкином дворе" может быть связана с неопределенностью припринятии градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Без негоневозможна разработка проектной документации для строительства илиреконструкции любых капитальных объектов, в особенности таких крупных, какжилые дома. ГПЗУ также необходим для выдачи разрешения на строительство и вводаобъекта в эксплуатацию."Горбушкин двор" – гипермолл, специализирующийсяна продаже электроники и бытовой техники. Площадь торговых залов – 35 тысячквадратных метров, в общей сложности территория торгового центра составляет 60тысяч квадратных метров.