Реорганизация территории гипермолла Горбушкин
двор затягивается. О том, что на этом месте будет построено жилье,
говорилось еще год назад. Тем не менее, торговый центр продолжает
функционировать в привычном для посетителей виде.
Реорганизация территории гипермолла "Горбушкин
двор" затягивается. О том, что на этом месте будет построено жилье,
говорилось еще год назад. Тем не менее, торговый центр продолжает
функционировать в привычном для посетителей виде.
Информация о возможном строительстве жилых комплексов на
месте "Горбушкина двора" появилась около года назад. Но тогда ни
предполагаемые участники девелоперского проекта, которые назывались в прессе,
ни собственники торгового центра, не стали озвучивать какую-то конкретную информацию.
В то время велась работа по оценке градостроительного
потенциала территории. Как писали СМИ, речь шла о 383 тысячах квадратных метров
будущей недвижимости по улице Барклая. Из них 300 тысяч – жилье, писали
со ссылкой на источник в руководстве города.
Возможно, пробуксовка девелоперской активности в
"Горбушкином дворе" может быть связана с неопределенностью при
принятии градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Без него
невозможна разработка проектной документации для строительства или
реконструкции любых капитальных объектов, в особенности таких крупных, как
жилые дома. ГПЗУ также необходим для выдачи разрешения на строительство и ввода
объекта в эксплуатацию.
"Горбушкин двор" – гипермолл, специализирующийся
на продаже электроники и бытовой техники. Площадь торговых залов – 35 тысяч
квадратных метров, в общей сложности территория торгового центра составляет 60
тысяч квадратных метров.