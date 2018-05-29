Анна Нетребко отреагировала на замечания фанатов, которые поступили ей после обнародования фото, где она позирует в коротком свободном платье. Оперная дива заявила, что не беременна, а просто ветер тронул одежду.

Анна Нетребко отреагировала на замечания фанатов, которые поступили ей после обнародования фото, где она позирует в коротком свободном платье. Оперная дива заявила, что не беременна, а просто ветер тронул одежду.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нетребко порадовала многочисленных подписчиков, опубликовав свежее фото. На снимке всемирно известная артистка запечатлена вместе с сыном Тьяго. Мать и наследник с удовольствием едят голубое мороженое в вафельном рожке.Изюминкой снимка стало невероятно яркое платье Анны. Артистка, известная своим незаурядным вкусом, облачилась в короткий свободный наряд, весь расцвеченный человеческими лицами, изображенными в мультипликационном стиле. Завершила образ сумочка через плечо цвета фуксии.Поклонники пришли в восторг от Нетребко, а особо наблюдательные подписчики сделали вывод, что артистка скрывает под нарядом, не сковывающим движений, округлившийся живот. Однако не успели фанаты обрадоваться и рассыпаться в поздравлениях, как Анна умерила их пыл. В комментариях артистка дала понять, что в ближайшее время точно не родит второго ребенка."Друзья не будем называть свободное платье вздувшееся от ветра беременностью😍✌️ Тем более что на фото видно что оно вздулось в бок и вверх😂😂😂 оно вздулось так что как будто у меня грудь повисла до пупа 😂😂😂...секси..😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – с юмором отреагировала на высказывания фанатов Анна. Артистка сообщила, что купила платье в Австралии.Подписчики не смутились. "Шикарная Анна! Наша землячка! Позитивом заряжаюсь от вас. Спасибо за естественность и талант!", "Такие клевые.обожаю вас😙", "Никакого живота не вижу. А платье суперское!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.