Ребята изучили сигналы светофора, научились ориентироваться на дороге, управлять веломобилем и самокатом, а главное – следовать Правилам дорожного движения.

В студии раннего развития «Почемучки» в городе Александрове инспекторы ГИБДД ОМВД России по Александровскому району провели для дошколят познавательную интерактивную игру «Зеленый огонек».Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Надежда Гамова рассказала ребятам о необходимости знания и соблюдения Правил дорожного движения. Госавтоинспектор предложила выполнить несложные задания на специально оборудованной площадке с настоящими светофорами, дорожной разметкой и знаками.В обстановке, приближенной к реальной дорожной ситуации, дети показали свои знания как в роли пешеходов, так и водителей транспортных средств. Проходить испытания юным участникам дорожного движения помогали родители, которые приняли активное участие в игре.Ребята изучили сигналы светофора, научились ориентироваться на дороге, управлять веломобилем и самокатом, а главное – следовать Правилам дорожного движения.Замечательным итогом мероприятия стал конкурс рисунков на асфальте. Игра получилась увлекательной и познавательной.