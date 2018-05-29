Искусственный интеллект впервые научился диагностировать меланому — злокачественные образования кожи — лучше человека. Такие результаты показал эксперимент с участием сверточной нейронной сети (CNN) и 58 профессиональных дерматологов из 17 стран.

Искусственный интеллект впервые научился диагностировать меланому — злокачественные образования кожи — лучше человека. Такие результаты показал эксперимент с участием сверточной нейронной сети (CNN) и 58 профессиональных дерматологов из 17 стран.Исследователи обучили CNN отличать доброкачественные новообразования кожи от злокачественных, "скормив" ей свыше 100 тысяч изображений. В итоге на фотографиях первые признаки онкологического заболевания кожи специалисты распознали в среднем с точностью в 86,6%, в то время как CNN верно определила рак более чем в 95% случаев.Тот факт, что нейросеть пропустила несколько меланом, "означает, что она обладает более тонким восприятием, нежели дерматологи", говорит автор исследования Хольгер Хенссле из Гейдельбергского университета. Кроме того, она "реже диагностировала доброкачественные образования как опасные поражения, что снизило бы число необязательных хирургических вмешательств".∎Искусственный интеллект научили выделять голоса в шуме толпы читайте такжеУченые надеются, что CNN поможет проще и быстрее распознавать опасные поражения кожи на ранних стадиях. Как пишет The Guardian, ежегодно по всему миру фиксируется 232 тысячи новых случаев развития меланомы. Смертность составляет около 55 500 человек.