Sony Xperia Ear Duo стали первыми умными наушниками, поддерживающими голосовую помощницу Яндекса. Беспроводная гарнитура с технологией открытого звука совместима со всеми новейшими функциями Алисы, включая возможность совершать звонки и воспроизводить музыку, не доставая смартфон из кармана.

Sony Xperia Ear Duo стали первыми "умными" наушниками, поддерживающими голосовую помощницу "Яндекса". Беспроводная гарнитура с технологией "открытого звука" совместима со всеми новейшими функциями "Алисы", включая возможность совершать звонки и воспроизводить музыку, не доставая смартфон из кармана.Главная особенность Xperia Ear Duo — "открытая" технология, позволяющая одновременно и одинаково хорошо слышать как окружающие звуки, так и музыку, подкасты или подсказки навигатора. За её работу отвечает оригинальная конструкция гарнитуры — ушные вставки выполнены в виде колец, не перекрывающих ушной канал, а звук доставляется в канал через трубку — "пространственный акустический проводник".Встроенный в наушники процессор CXD5602 позволяет им определять местоположение в пространстве, положение в ушах, время, а также обрабатывать информацию с четырех микрофонов (по два в каждом наушнике). Настраивается устройство через приложение "Яндекса".Гироскоп и акселерометр позволяют управлять звонками и воспроизведением музыки при помощи движений: поворот головы вправо или влево переключает треки, кивок принимает звонок, а поворот из стороны в сторону — отклоняет. Также переключать треки, ставить музыку на паузу и регулировать громкость можно, прикасаясь к сенсорным панелям на корпусах наушников.”Sony представила в России полностью беспроводную "открытую" гарнитуру читайте такжеВ продажу Xperia Ear Duo выходит в эту пятницу, 1 июня. Предзаказать их можно в фирменном интернет-магазине Sony, розничных точках Sony Centre и в "Связном". Первым покупателям новинки обещают подарить годовую подписку на "Яндекс.Музыку", сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.