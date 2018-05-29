Сотрудники столичной Госавтоинспекции на регулярной основе проводят с юными пешеходами профилактические беседы, акции и квесты...

Сотрудники столичной Госавтоинспекции на регулярной основе проводят с юными пешеходами профилактические беседы, акции и квесты. В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы дорожно-патрульной службы рассказывают детям о важности и необходимости использования светоотражающих элементов.В целях привлечения внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, инспекторы Отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа провели профилактическую акцию «Засветись!» в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов.В ходе урока безопасности, сотрудники Госавтоинспекции поздравили детей с окончанием учебного года и пожелали теплых летних дней и хорошего настроения, а также еще раз напомнили участникам акции о необходимости применения светоотражателей при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Также сотрудники дорожно-патрульной службы призвали взрослых участников движения воспитывать в своих детях дисциплинированность и законопослушное поведение, а также, собственным примером, прививать навыки безопасного поведения на проезжей части дороги.В заключение акции автоинспекторы вручили каждому ребенку красивый, а главное, полезный подарок – светоотражающий брелок.