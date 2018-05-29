Футболиста сборной Италии Мари Балотелли, который вернулся в состав Скуадры адзурры в матче с командой Саудовской Аравии (2:1), оскорбили свои же болельщики. Им не понравился тот факт, что темнокожий игрок мог надеть повязку капитана сборной.

Футболиста сборной Италии Мари Балотелли, который вернулся в состав "Скуадры адзурры" в матче с командой Саудовской Аравии (2:1), оскорбили свои же болельщики. Им не понравился тот факт, что темнокожий игрок мог надеть повязку капитана сборной.О том, что Балотелли является вице-капитаном и может надеть повязку вместо защитника Леонардо Бонуччи в игре с саудитами, объявил накануне новый главный тренер Италии Роберто Манчини. Именно экс-наставник питерского "Зенита" вернул Балотелли в состав "Адзурры".Не всем тиффози понравилось решение Манчини и они вывесили во время игры баннер с расистской подоплекой, сообщает "Спорт-экспресс". "Мой капитан — итальянской крови", – гласила надпись на лозунге, намекая на африканское происхождение Балотелли. Стюарды на стадионе в швейцарском Санкт-Галлене, где проходила игра, оперативно сняли баннер."Il mio capitano è di sangue italiano".Schifo. #Balotelli pic.twitter.com/pIlKQk1Djr— Adil (@unoscribacchino) 29 мая 2018 г.