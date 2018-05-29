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<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-izbavlyayut-ot-yam-dorogi-vladimira.html" target="_blank">Избавляют от ям дороги Владимира</a> - Сезон ямочного ремонта в разгаре. Бригады рабочих устраняют дорожные выбоины и ямы на дорогах в разных районах города. Какой метод используют для оперативного ремонта, почему бригады работают даже ночью и куда обращаться, если вы хотите сообщить об аварийных ямах - расскажем далее.