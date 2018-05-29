Переезд в реальной жизни всегда связан со стрессом, множеством проблем и тревог. Одновременно это шанс начать новую страницу своей жизни и сполна насладиться переменами. О том, что значит видеть переезд во сне читайте в материале Dni.Ru.

Переезд в реальной жизни всегда связан со стрессом, множеством проблем и тревог. Одновременно это шанс начать новую страницу своей жизни и сполна насладиться переменами. О том, что значит видеть переезд во сне читайте в материале Dni.Ru.Даже для не погруженного в тонкости толкования сновидений человека очевиден символизм, который несет в себе сон о переезде. Главный смысл такого сюжета заключается в серьезных переменах, которые происходят со сновидцем или только поджидают его. А вот в сторону ухудшения или же улучшения жизни ведет этот поворот во многом зависит от деталей ночного видения и личных впечатлений самого человека.Так, согласно соннику Миллера, переезд, при котором удалось сохранить все свои личные вещи (ситуация, как говорят бывалые путешественники с на квартиру, практически фантастическая), сулит улучшение ситуации. Если вещей оказалось немного – так, чтобы они поместились в компактный – также стоит ждать улучшения материального благополучия или повышения на .А вот потери при переезде во сне предупреждают о возможных . Если сюжет ночного видения развивался по такому сценарию, то глобальных перемен в своей жизни на ближайшее время лучше не планировать. А вот по соннику Ванги любой переезд, будь то в другую квартиру, или даже , указывает на скорые приятные перемены.Кроме того, стоит обратить внимание на то, какие эмоции вызвал у человека переезд во сне. Если он нес за собой , то стоит ждать скорого решения проблем, причем весьма неэнергозатратным способом. А вот если переезд был скорее вынужденной мерой, то возможны некоторые неприятности.Есть еще один сценарий сна с переездом – когда человек въезжает в новую квартиру, а она по своей обстановке никак не отличается от его предыдущего жилья. Таким образом, уверены толкователи, подсознание пытается сказать человеку, чтобы он был более уверен в себе, стал смелее и напористее.