В этом году программе Моя улица исполнилось три года. За это время Москва получила сотни новых общественных пространств мирового уровня, комфортных и удобных для горожан. Было реконструировано множество улиц, переулков, площадей, скверов и бульваров. Столица в буквальном смысле преобразилась, центр города стал приветливым для пешехода, а бизнес на реконструированных локациях получил огромные возможности для дальнейшего развития. Dni.Ru решили вспомнить, какие новые общественные пространства были созданы за прошедшие три года, как изменились московские улицы и площади, и какую пользу это принесло городу.

В этом году программе "Моя улица" исполнилось тригода. За это время Москва получила сотни новых общественных пространствмирового уровня, комфортных и удобных для горожан. Было реконструированомножество улиц, переулков, площадей, скверов и бульваров. Столица в буквальномсмысле преобразилась, центр города стал приветливым для пешехода, а бизнес нареконструированных локациях получил огромные возможности для дальнейшегоразвития. Dni.Ru решили вспомнить, какие новые общественные пространства былисозданы за прошедшие три года, как изменились московские улицы и площади, икакую пользу это принесло городу.Новый формат городского комфортаНаверняка многие помнят, как выглядел центр Москвы всеголишь 5-10 лет назад. Множество рекламы и прочего визуального мусора,всевозможные билборды, растяжки и тому подобные конструкции, которые, казалось,заполонили все: улицы, фасады исторических зданий, пространство над проезжейчастью. Добавьте ко всему этому узкие тротуары, на которых, к тому же,некоторые не совсем сознательные граждане оставляли свой личный автотранспорт,сильно затрудняя и без того нелегкую жизнь тогдашнего столичного пешехода.Несколько лет назад в городе начались важные реформы. Вместо сужения тротуаров – их расширение, вместо хаотичной парковки -упорядоченная система и администрирование парковочных пространств, вместоточечной застройки и уничтожения зеленых насаждений – создание новых парков искверов, возвращение деревьев на центральные улицы. Город впервые за долгоевремя повернулся лицом к пешеходам, то есть к большинству жителей столицы, ичетко обозначил приоритет: как можно больше комфортных общественныхпространств, превращение Москвы в город, в котором можно не только работать, нои жить и отдыхать.Одной из первых реконструируемых улиц стала Никольская. Это настоящая жемчужина в центре столицы, "улицазнаний", как ее называли в древности, поскольку на ней располагаласьпервая русская типография, а также одно из первых учебных заведений России -Славяно-греко-латинская академия, где постигал азы наук молодой МихаилЛомоносов. Улица стала полностью пешеходной , с нее был убран автотранспорт,появились лавочки и скамейки.Но это была, что называется, только проба пера.Полученный в ходе этих работ опыт оказался полезен при разработке новых проектов реконструкции столичных улиц и создания комфортных общественных пространств.В теньке на лавочке на ТверскойТверская улица – главная транспортная артерия столицы, одиниз ее символов. В свое нынешнем виде она появилась в 30-е годы: в соответствиис Генеральным планом реконструкции столицы, улица была значительно расширена.Ценные градостроительные объекты были передвинуты вглубь, а на первой линиипоявились помпезные сталинские дома – отражение мощи и величия первогопролетарского государства. Несмотря на свои масштабы, улица была удобной дляпрогулок, на ней росли липы, в тени которых любили отдыхать горожане.После распада СССР Тверская приобрела весьманепрезентабельный вид. Если вы бывали на главной московской улице году этак в2010-м, то помните этот незабываемый квест под названием "пройди всю улицуи не испачкайся о припаркованные почти вплотную к фасадам домовавтомобили". Передвигаться по Тверской было совершенно не комфортно:хаотично припаркованный транспорт, огромное количество рекламы на фасадах домов, вдоль проезжей части и над ней. Тверская была совершенноне приспособлена для неспешных прогулок и наслаждения ее красотами,которые скрылись за массой визуального мусора.Реконструкция Тверской началась в 2016 году. Тротуары былизначительно расширены, местами до трех метров, а проезжая часть сужена.Более 28 тысяч квадратных метров тротуаров вымощено гранитными плитами двух оттенков. Вдоль проезжей части – темный, а для активной пешеходной зоны – светлый оттенок. После реконструкции улица общая площадь ее пешеходного пространства увеличилась на 7 267 квадратных метров. Вместе с тем на Тверской появилось 1 760 квадратных метров новых газонов.Были убраны бесполезные телефонные будки, отнимавшие место у пешеходов,а на остановках общественного транспорта появились современные павильоны сWi-Fi и электронными табло с расписанием транспорта, появились скамейки, на которых можно отдохнуть. Для удобства пешеходов было установлено 11 информационных и навигационных стел. Еще одинприятный сюрприз – на Тверской по старым чертежам и фотографиям воссоздалиисторические фонари. Они не только радуют глаз, но и благодаря современнымLED-лампам позволяют экономить электричество.Крометого, с Тверской убрали визуально портившие улицу воздушныекоммуникации. Их перенесли в подземные кабельные каналы общейпротяженностью более 28 тысяч метров. Также в ходе реконструкцииТверской привели в порядок 12 фасадов. Одни были отремонтированы, другие– промыты. Это значительно улучшило эстетический облик улицы.Но, пожалуй, самое яркое впечатление от обновленной Тверской– возвращение на улицу деревьев. В 90-е годы зеленые насаждения там былиуничтожены. Теперь же они вернулись и радуют горожан. Первые липы, привезенныеиз питомников, зашумели на Тверской уже в ноябре 2016 года. Всего на обновленной улице было высажено более 100 деревьев, в том числе декоративные яблони "ред сентинель". Они хорошо пережили холодное время года.Теперь, спустя почти два года, вряд ли кто-то может представить главнуюстоличную улицу без этих зеленых красавцев."Тверская улица – очень интересный проект, в том числев плане разнообразия мощения плитки. Очень хорошо, что там появились деревья,ведь если вспомнить, до этого на улице, которая в советское время носила имя Макисма Горького, было множество зеленых насаждений.Возвращение деревьев на главную столичную улицу – это, к тому же, еще идань истории", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru сооснователь архитектурного бюро WALL РубенАракелян.Архитектор из Нидерландов, основатель бюро West 8 АдрианГезе сравнил обновленную Тверскую с Елисейскими полями в Париже. Несмотря нато, что это одна из главных городских магистраль, Елисейские поля являютсяодним из самых популярных достопримечательностей французской столицы, куда приходятсотни тысяч людей ежегодно. "Тверская будет своего рода московскаяШанз-Элизе, магистраль с похожим оформлением и задачей: частые парады,праздники, бутики", – отметил он."На московских изогнутых улицах..."Кардинально преобразилась и другие локации в центре Москвы.Одной из первых модернизированных улиц стал Кузнецкий Мост, затем былиреконструированы и другие: Большая Ордынка, Неглинная, Большая Якиманка, НовыйАрбат, Пятницкая, Рождественка и прочие. Как говорится, почувствуйте разницу:Были расширены тротуары (а Кузнецкий Мост и вовсе стал полностьюпешеходным), уложена плитка, установлены малые архитектурные формы. При этом необошлось и без особенностей и "фишек". К примеру, на Новом Арбатепоявилась самая длинная скамейка – 150 метров. Она стала излюбленным местомотдыха москвичей и гостей столицы. Затронула реконструкция и уютные переулочки старого центра: Клементовский, Черниговский и другие.Были проведены работу и по озеленению реконструируемых улиц.Так, на тротуарах Петровки, расширенных на 2,5 метра, появились цветники и газоны, было высажено 19 деревьев и 33кустарника.Для удобства пешеходов появились семь навигационных стел, 116 лавочек и урн.Всего было уложено 22 076 квадратных метров камня. В рамках "Моей улице" на Петровке отреставрировали фасады семи зданий.При этом пропускная способность улицы не уменьшилась, зато движение стало более упорядоченным и организованным. Более того, на Петровке и в близлежащих переулках появилось 113 новых парковочных мест. Как и на Тверской улице, всего воздушные кабельные линии перенесли под землю.Проведена работа и по модернизации системы освещения: установлено98 опор основного освещения и пять торшеров. Это позволило расположить по всейулице кафе и нестационарные торговые объекты. Реконструкция значительно оживила Петровку,сделала ее притягательной для пешеходов, превратив в один из центров активности жителей столицы.В рамках программы "Моя улица" были такжеотреставрированы фасады шести исторических зданий и приведена в порядоктерритория старинного Высоко-Петровского мужского монастыря – объектакультурного наследия России, первое упоминание о котором датируется еще 1317годом. Как утверждают историки, в создании ансамбля обители принимал участиеитальянский архитектор Алевиз Фрязин, строивший Кремль. Обновленная Петровка –это сочетание наследия прошлого и комфортной городской среды по самымсовременным технологиям урбанистики."Мы постарались возродить дух этой старинной московскойулицы", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.Столичные кольцаНе осталось в стороне от "Моей улицы" и Бульварноекольцо. Оно образовалось в конце XVIII века после сноса стены Белого города.Сохранившийся фрагмент кладки был случайно обнаружен в 2007 году на Хохловскойплощади во время проведения работ по строительству подземного паркинга. Тогданаходку законсервировали, а стройку остановили. Площадь же была огороженавысоким забором с рекламными конструкциями, что явно не добавлялопривлекательности этому уникальному месту.В таком виде эта часть Бульварного кольца просуществовала допрошлого года. Благодаря голосованию на "Активном гражданине" вместопаркинга было решено сделать на этом месте комфортное общественноепространство, где можно было бы не только отдохнуть, но и полюбоваться на историческую жемчужину -500-летнюю кладку стены Белого города.После реконструкции Хохловская площадькардинально изменилась: на ней появился открытый амфитеатр с верхним и нижнимуровнями, скамейками для отдыха. В жару от солнца здесь можно спрятаться подкленами, соснами и липами. На других участках Бульварного кольца также былопроведено благоустройство, расширены тротуары, убраны под землю мешавшие обзоругородского пейзажа провода, а также излишнее количество рекламных конструкций."Хохловская площадь теперь место силы нашего района) еще пару лет назад она была грустной стройкой, а зимой еще была ледяной продуваемой мерзлотой) а вот люди и теплота сделали из неё точку притяжения орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – пишет пользователь "Вконтакте" Яна Меженцева.Общая протяженность участка реконструкции Бульварного кольцасоставила девять километров. Тротуары были расширены от 0,5 до 2,5 метра,причем на некоторых участках, к примеру, на Страстном бульваре, ширинапешеходной части увеличилась до трех метров. Для отвода дождевой водыотремонтировали 800 погонных метров ливневой канализации и добавили к ней 600метров новой. Также на Бульварном кольце добавили 80 водоприемных решеток,теперь их стало 200.После реконструкции кольцо стало еще краше. На нем появилосьболее 8500 новых деревьев и кустарников, дополнительные лавочки и урны, а также28 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi. Кроме того, было установлено392 новых фонаря.Преобразилось и Садовое кольцо – в прошлом еще один рубежобороны города. Свое название эта дорога получила после Отечественной войны1812 года, когда на этом месте были срыты земляные укрепления и разбиты сады. Всоветское время зеленые насаждения были уничтожены. Перед архитекторами ипроектировщиками стояла задача не только сделать по всему кольцу удобноепространство для пешеходов, но и вернуть на Садовое деревья. Кольцо реконструировалосьв два этапа, было создано 14 видовых территорий: от небольших уютных двориковдо скверов. Они стали не только местом для прогулок горожан, но и площадкамидля массовых мероприятий и даже выставок.На первом этапе, в 2016 году, реконструировали участок отулицы Арбат до Долгоруковской. Его длина – 3,2 километра, общая площадьблагоустройства составила 25,8 гектара. Ширина тротуаров увеличилась в среднем с пяти до 15 метров, а их площадь увеличилась почти в два раза – с 10 500 до 20 тысяч квадратных метров. Наних появились 189 новых опор основного освещения и 132 дополнительныхсветильника торшерного освещения тротуаров. Садовое кольцо вновь началооправдывать свое название. В рамках первого этапа благоустройства, чтобы отделить пешеходную зону отпроезжей части и укрыть горожан от дорожной пыли и шума,на немвысадили 534 дерева и более 16 тысяч кустарников, проложили 8903 квадратныхметров газона.Работы продолжились в 2017 году. На втором этапе былблагоустроен участок от улицы Долгоруковской до Смоленской площади. Площадьработ заметно увеличилась – до 85,2 гектара, общая протяженность участкасоставила 12,1 километра. Было обновлено освещение улиц с помощью 881 опорыосновного освещения, а также 672 дополнительных светильника торшерного типа. Наулицах кольца появилось 1632 малые архитектурные формы, газоны заняли 28 812квадратных метров. Было высажено 1973 дерева, 69 367 кустарников.Улицы украсили вязы,дубы, клены, липы, рябины, яблони, черемуха и другие породы деревьев.Во время реконструкциидорожные службы изменили ширину полос для автотранспорта, в результате чегоудалось организовать места для парковки.Так, на Большой Сухаревской площади появились клумбы искамейки, на площади у метро "Красные ворота" была разбита роща сдубами, кленами, рябинами и липами. Там установили новые фонари и малые архитектурные формы. "Фишка" места – искусственныйрельеф в виде холмов, покрытый цветниками из многолетних растений. Рощу уже полюбилась пешеходам. "Крутое место сделали, приятно посидеть, да и вид красивый, – указывает на возвышающуюся прямо напротив сталинскую высотку студент "Бауманки" Алексей. – Раньше здесь вроде бы парковка была, сейчас трава растет, деревья, холмы, очень прикольно, необычно. Думаю, может ролики себе купить, самокат, ну или велосипед. Места теперь много – катайся сколько хочешь".Зашумели деревья и возле входав парк искусств "Музеон". Там появилась аллея из кленов и лип. Не забыли и про любителейактивного отдыха: для них под Крымской эстакадой разместился скейт-парк, у во дворе Музея Москвы появились различные экспонаты."Деревья всегда украшают любую улицу. О том, чтобы наСадовом кольце вновь появились зеленые насаждения я мечтал с 2012 года, и неоднократнооб этом говорил. Меня очень радует, что моя мечта наконец сбылась", – рассказал Dni.Ru руководитель градостроительнойкомпании Яузапроект Илья Заливухин.Программа "Моя улица" создает комфортные условия передвижения и для маломобильных пассажиров – людям пожилого возраста, инвалидам, родителям с колясками. "Очень радует, что появились плавные съезды и заезды на тротуарах. Раньше, чтобыперейти дорогу приходилось сначала опускать коляску, а затем приподнимать ее.Это очень неудобно. Сейчас спокойно вышел с одного тротуара и зашел на другой.Еще мне нравится, что стало больше места. Раньше в центре Москвы сколяской вообще делать было нечего. Помню весь этот ужас с передвижением наПокровке и Садовом. Там не то, что с коляской, да и без нее пройти было тяжело.Сейчас тротуары широкие, места много, могу спокойно передвигаться", -рассказала москвичка Ирина. Полгода назад в ее семье произошло пополнение."Зарядье" и вокругОдна из главных столичных жемчужин, созданных за последниегоды – масштабный парк "Зарядье", открытый на День города в 2017году. Основные принципы "Зарядья" – открытость городу, гармоничноесочетание архитектуры и ландшафта, инновационные высокотехнологичные решения.Все это неразрывно связано с исторической памятью знакового места."Очень хотелось сделать в центре Москвы еще однужемчужинку, куда бы стремились и москвичи, и туристы", – отметил Сергей Собянин.В парке высажено 760 деревьев, семь тысяч кустарников, болеемиллиона растений. Из них 860 тысяч – многолетние. По территории паркапроложено восемь километров дорожек, в том числе с подогревом. Для удобствапосетителей установлено 256 скамеек и 460 светильников. Кроме того, натерритории "Зарядья" расположились парящий мост, ледяная пещера,амфитеатр под стеклянной корой и другие интересные объекты.Архитекторы и строители бережно подошли к историческойсоставляющей "Зарядья". В процессе создания парка перед проектировщиками истроителями стояла также задача сохранить все архитектурное наследие района,дошедшее до нас сквозь века – соборы, церквушки и древние палаты. Среди нихскромная, но очень красивая церковь зачатия Анны, что в Углу."Мы видим популярность таких проектов, как парк"Зарядье", в котором всегда много людей. Очень популярны также"Сокольники", Парк Горького.Надо сказать, что москвичи очень активно пользуютсясозданными общественными пространствами, в том числе локальными, которые былисозданы на мини-скверах, мини-площадях", – подчеркивает Илья Заливухин.Преобразилось и пространство вокруг парка на территорииКитай-города. Была реконструирована одна из древнейших улиц столицы – Варварка,на которой расположены Старый английский двор, палаты бояр Романовых имножество других объектов историко-культурного наследия. Сердцем новойпешеходной зоны стала Биржевая площадь с сухим фонтаном, спроектированнымголландским бюро Karres + Brands. Диаметр 12-струйного фонтана – 20 метров,высота струй может достигать 2,5 метра.Транспортную доступность "Зарядью" и пешеходнойзона вокруг него обеспечивает, помимо прочего, транспортный узел на Славянскойплощади. В ходе прошлогодней реконструкции организована комфортная пересадка наметро "Китай-город" с маршрутов наземного транспорта и наоборот.Кроме того, здесь появились стоянки такси и станция городского велопроката.Благодаря развитой системе городского общественного транспорта, в том числеавтобусной маршрутной системе "Магистраль", добраться от Славянскойплощади практически в любую точку в центре Москвы можно менее чем за 20минут.Другие локацииАктивно велись работы по "Моей улице" и настоличных набережных. Только за прошлый год было реконструировано 12пространств у воды. Так, стала пешеходной часть Якиманской набережной. Такжеблагоустройство велось на Краснопресненской, Смоленской, Болотной,Котельнической, Москворецкой и других набережных. Вода – одна из самых большихценностей в городе, обновленные городские пространства вдоль реки пользуются у жителейстолицы особой популярностью. Там были расширены тротуары, появились малыеархитектурные формы и фонари, деревья, провода были убраны под землю. Открылосьмножество новых видовых точек, с которых можно наслаждаться архитектурнымансамблем города.Еще одна знаковая точка в центре – площадь Тверской заставы.Много лет на ней продолжалась, казалось бы, бесконечная стройка. Многиепроекты, начатые там еще во времена прошлого мэра, так и не были закончены.Летом прошлого года площадь благоустроили, высадили деревья, замостили плиткой.Кроме того, на ней появились современные бесшумные трамваи. Но главное событие– возвращение на это место памятника Максиму Горькому."Еще год назад на площади Тверской Заставы былахаотичная парковка на несколько десятков машин. А сейчас там новый сквер, покоторому каждый час проходят или проезжают больше тысячи человек", – сказалСергей Собянин.Всего в прошлом году благоустроили 119 улиц и площадей общейпротяженностью 65 километров. Тверская, Большая Лубянка, Пречистенка, Сретенка,Волхонка – эти и многие другие улицы фактически получили вторую жизнь. В целомже, за время действия программы "Моя улица", было реконструировано327 улиц и других городских пространств.При этом одна из главных целей программы – сохранение историко-культурногонаследия столицы. За все время программы "Моя улица" в столице было отреставрировано более 300ценных зданий. Новыми красками заиграли такие ценныеградоформирующие объекты, как Новоспасский монастырь, Казанский и Киевскийвокзалы, множество церквей, старинных особняков и доходных домов.Кардинально изменилось и пространство ВДНХ. Вместохаотичного нагромождения рынков, сомнительных магазинов и кафе, выставка сталасовременной и комфортной точкой притяжения горожан. Были бережно отреставрированыпавильоны, в том числе Центральный и "Космос" – всего 43 объекта зачетыре года."Стало намного лучше, достаточно просто посмотреть нафотографии как есть и как было раньше. Позитивные изменения видно невооруженнымвзглядом.Хочу заметить, что помимо расширения тротуаров и появления зеленыхнасаждений, были созданы новые надземные пешеходные переходы.Москва стала дружелюбнее, по ней действительно приятно ходить, оченьмного зданий открылось в новом свете", – отметилИлья Заливухин.Возвращение города жителямПрограмма "Моя улица" позволила сделатьреальностью то, ради чего она и была задумана – возвращение центра городапешеходам. При этом благоустройство московских улиц имеет не толькоэстетический смысл. Это полноценный проект развития, который притягивает к себебизнес и инвестиции, стимулирует экономическую активность. Вложенные вблагоустройство центральных улиц столицы средства окупаются дополнительнымипоступлениями в бюджет от развития бизнеса, создания и сохранения тысяч рабочихмест в торговле, питании и индустрии сервиса. По словам Сергея Собянина, содного рубля, инвестированного в новогодние ярмарки столицы на благоустроенныхулицах, город получает 14 рублей для бюджета."Конечно, последнее время в кафе стало заметно оживленнее. Помню как раньше вдоль всей улицы стояли припаркованные машины, тротуары были узкие. Желающих здесь гулять, наверное, было не много, по себе сужу. Тут бы быстрее пройти от метро до работы утром, а вечером в обратном направлении. Теперь тротуары широкие, места много, пешеходы гуляют, смотрят вокруг, обращают внимание на происходящее. Вот и посетителей у нас стало больше, ну и выручка, конечно, тоже. Сейчас установили летнюю веранду, отбоя от посетителей нет", – рассказал корреспонденту Dni.Ru менеджер одного из заведений общепита на Пятницкой улице."Турист обычно передвигается пешком. Если люди сталибольше ходить, то появляется и новый формат бизнеса. К примеру, демократичныекафе с летними верандами, магазины повседневных товаров и многое другое",– пояснил Илья Заливухин.Сооснователь архитектурного бюро WALLРубен Аракелян отметил, что "Мояулица" – это не только красивая, но и благородная программа. "Мнеочень нравится, что в городе снижается процент автомобильного транспорта,отдается больше пространства пешеходам. Расширяются тротуары, появляются элементыозеленения, тень от которых дает возможность укрыться от жары в летнее время.Теперь по реконструированным улицам можно без проблем пройти, к примеру, сколяской. Кроме того, открылись первые этажи, где можно спокойно посидеть вкафе", – поделился своим мнением архитектор.Планы на будущееНа достигнутых результатах в мэрии останавливаться несобираются. "Моя улица" будет продолжена и в этом году. Основныеработы будут проводиться в переулках и дворах, в том числе в локациях заТретьим транспортным кольцом. Благоустройство придет в спальные районы, новыепарковые зоны появятся в Марьино, Братеево, Зеленограде, Южном Бутово.Продолжится развитие и велоинфраструктуры. Так, вдоль Яузыпроложат 40 километров велосипедных и беговых дорожек. Будут построеныспортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Как отметил ранее главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, архитекторам в этом году предложатпринять участие в разработке проектов благоустройства и обновления 15общественных зон Москвы.