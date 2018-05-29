Дачные каникулы – отличное время отдохнуть от города, строгого офисного дресс-кода и, конечно, косметики. Однако, любая уважающая себя девушка вряд ли отправится в поездку, пусть даже на дачу, не взяв с собой необходимые средства по уходу. Отдых на природе – не повод превращаться в пугало.

Дачные каникулы – отличное время отдохнуть от города, строгого офисного дресс-кода и, конечно, косметики. Однако, любая уважающая себя девушка вряд ли отправится в поездку, пусть даже на дачу, не взяв с собой необходимые средства по уходу. Отдых на природе – не повод превращаться в пугало.Какие пять средств должны быть вдачной косметичке, Dni.Ru рассказала эксперт в вопросах женской красоты, чемпионка мира 2017 года по визажу и боди-артуМаша PANOVA.Бальзам длягуб – летом это уже не простобальзам, а многофункциональное,многозадачное и компактное средство. Прежде всего –это хороший борец с сухостью кожи губ. Но так же он успешно может решать задачуудержания влаги кожи под глазами, в зоне век, и даже выполнить функцию легкого защитного средства от солнца.Важно: внимательно читайте состав. В нем не должно быть меланина, этовещество притягивает солнечные лучи и даже может служитьпричиной ожога.Крем с SPF –самое необходимое средство на даче. Он особенно актуален, если вы планируете активно проводить время на свежем воздухе, причем не важно – будете ли вы заниматься прополкойгрядок, обустройством сада или гулять с детьми по лесу. Крем естественно, подбирается по типу кожу. Главный принцип – чем светлее кожа, темвыше защита. SPF-фактор 20считается универсальным, защитой40-50 уровня обычно пользуются светлокожие рыжеволосые девушки. Крем лучше выбирать легкой флюиднойтекстуры – летом даже обладателямочень сухой и склонной к шелушению коже лучше избегать плотных масляных текстур.Важно: будьте внимательны. Крем с солнцезащитным эффектом используется только в утреннее и дневное время,его категорически нельзя наносить перед сном.Гель для ресници бровей - это средство поможет воспользоваться моментом и отказаться от традиционной туши для ресниц икарандашей для бровей. Нанесите на ресницы и брови питательный иукрепляющий гель или бальзам. С одной стороны, они добавят плотногошелковистого блестка, брови и ресницы будут выглядеть оформленными и ухоженными. А полезные вещества и витамины качественно "напитают"волоски и будутспособствовать укреплению старыхи росту новых. Общий вид будет гарантировано натуральным ирасслабленным - как и должно быть на отдыхе.Очищающие салфетки - "лучшие друзья девушек" после бриллиантов. Они заменяют собой сразу несколько средств: молочко для снятиямакияжа, тоник, отшелушивающеесредство, и, в некоторых случаях, популярную сейчас мицеллярную воду.Важно: следите за сроком годности салфеток.Бронзер – главноесредство летней декоративной косметики, с помощью которого можно сделать так, чтобы кожа сияла. Мерцающие микрочастички бронзерапризваны создать легкое свечениекожи, выровнять тон, "оформить" свежий загар и дажеимитировать его. Самые светлые оттенки могут заменить тональный крем и пудру, скорректировать пропорциилица, расставить акценты, проработать зону декольте. Выбирая бронзер, не увлекайтесь радикально темными оттенками, светлокожим девушкам лучше обратить внимание на золотистые и естественно-карамельныеоттенки, а смуглым – на глубокие шоколадные.