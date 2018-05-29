Дачные каникулы – отличное время отдохнуть от города, строгого офисного дресс-кода и, конечно, косметики. Однако, любая уважающая себя девушка вряд ли отправится в поездку, пусть даже на дачу, не взяв с собой необходимые средства по уходу. Отдых на природе – не повод превращаться в пугало.
Дачные каникулы – отличное время отдохнуть от города, строгого офисного дресс-кода и, конечно, косметики. Однако, любая уважающая себя девушка вряд ли отправится в поездку, пусть даже на дачу, не взяв с собой необходимые средства по уходу. Отдых на природе – не повод превращаться в пугало.
Какие пять средств должны быть в
дачной косметичке, Dni.Ru рассказала эксперт в вопросах женской красоты, чемпионка мира 2017 года по визажу и боди-арту
Маша PANOVA.
Бальзам для
губ – летом это уже не просто
бальзам, а многофункциональное,
многозадачное и компактное средство. Прежде всего –
это хороший борец с сухостью кожи губ. Но так же он успешно может решать задачу
удержания влаги кожи под глазами, в зоне век, и даже выполнить функцию легкого защитного средства от солнца.
Важно: внимательно читайте состав. В нем не должно быть меланина, это
вещество притягивает солнечные лучи и даже может служить
причиной ожога.
Крем с SPF –
самое необходимое средство на даче. Он особенно актуален, если вы планируете активно проводить время на свежем воздухе, причем не важно – будете ли вы заниматься прополкой
грядок, обустройством сада или гулять с детьми по лесу. Крем естественно, подбирается по типу кожу. Главный принцип – чем светлее кожа, тем
выше защита. SPF-фактор 20
считается универсальным, защитой
40-50 уровня обычно пользуются светлокожие рыжеволосые девушки. Крем лучше выбирать легкой флюидной
текстуры – летом даже обладателям
очень сухой и склонной к шелушению коже лучше избегать плотных масляных текстур.
Важно: будьте внимательны. Крем с солнцезащитным эффектом используется только в утреннее и дневное время,
его категорически нельзя наносить перед сном.
Гель для ресниц
и бровей - это средство поможет воспользоваться моментом и отказаться от традиционной туши для ресниц и
карандашей для бровей. Нанесите на ресницы и брови питательный и
укрепляющий гель или бальзам. С одной стороны, они добавят плотного
шелковистого блестка, брови и ресницы будут выглядеть оформленными и ухоженными. А полезные вещества и витамины качественно "напитают"
волоски и будут
способствовать укреплению старых
и росту новых. Общий вид будет гарантировано натуральным и
расслабленным - как и должно быть на отдыхе.
Очищающие салфетки - "лучшие друзья девушек" после бриллиантов. Они заменяют собой сразу несколько средств: молочко для снятия
макияжа, тоник, отшелушивающее
средство, и, в некоторых случаях, популярную сейчас мицеллярную воду.
Важно: следите за сроком годности салфеток.
Бронзер – главное
средство летней декоративной косметики, с помощью которого можно сделать так, чтобы кожа сияла. Мерцающие микрочастички бронзера
призваны создать легкое свечение
кожи, выровнять тон, "оформить" свежий загар и даже
имитировать его. Самые светлые оттенки могут заменить тональный крем и пудру, скорректировать пропорции
лица, расставить акценты, проработать зону декольте. Выбирая бронзер, не увлекайтесь радикально темными оттенками, светлокожим девушкам лучше обратить внимание на золотистые и естественно-карамельные
оттенки, а смуглым – на глубокие шоколадные.