Телеведущая Тина Канделаки и экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, более известный под псевдонимом Гавр, прокомментировали последние новости о миллиардере Романе Абрамовиче. Звезды предположили, что занятия спортом сделали бы олигарха еще успешнее.

Телеведущая Тина Канделаки и экс-резидент "Comedy Club" ГавриилГордеев, более известный под псевдонимом Гавр, прокомментировали последниеновости о миллиардере Романе Абрамовиче. Звезды предположили, что занятияспортом сделали бы олигарха еще успешнее.В своем Instagram Тина опубликовала видео в формате Stories.В кадре телеведущая и юморист едут в лифте. Звезды явно в приподнятомнастроении. Они по очереди заглядывают в объектив и ведут диалог."Как бизнесмен, как инвестор, как вы оцениваете то, чтоАбрамовичу сегодня дали израильское гражданство?" – с улыбкой спрашиваетраскрасневшаяся то ли от жары, то ли от смеха Канделаки. "Если бы он занималсяспортом, как ты каждое утро, и выкладывал все в Instagram, то ему бы гораздораньше дали бы гражданство", – парировал Гордеев. "Тогда бы ему просто дали бы место президента ОКР (Олимпийский комитет России. – Прим. ред.)", – бросила в ответ Тина.Видео шутливо подписано: "Филантроп, инвестор, эксперт по олигархам". Судя по всему эти слова относится к Гордееву.Как писали ранее Dni.Ru, бизнесмену Роману Абрамовичу оформилигражданство Израиля за несколько часов. Как утверждают СМИ, миллиардер, получивпаспорт, сразу же улетел на своем самолете.Эксперты отмечают, что стать подданным Святой земли еговынудили проблемы с визой: миллиардер был фактически отвергнут Лондоном. Гражданство дает бизнесменуправо безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию.