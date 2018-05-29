Во втором туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере россиянин Сергей Карякин встречался с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Соперники согласились на ничью после 41-го хода. Российский шахматист играл белыми фигурами.

Во втором туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере россиянин Сергей Карякин встречался с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Соперники согласились на ничью после 41-го хода. Российский шахматист играл белыми фигурами.В остальных матчах второго раунда также были зафиксированы ничейные результаты. Левон Аронян встречался с Уэсли Со, Хикару Накамура с Вишванатаном Анандом, Дин Лижэнь с Максимом Вашье-Лагравом, а Фабиано Каруана с Шахрияром Мамедьяровым.После двух туров лидирует Магнус Карлсен, набравший 1,5 очка. На последнем месте расположился Фабиано Каруана – 0,5 балла. Все остальные шахматисты имеют по одному очку. Третий раунд пройдет 30 мая.