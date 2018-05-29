На станции Новопеределкино завершаются архитектурно-отделочные работы. Узоры на колоннах станции ассоциируются с русским народным творчеством, росписями древнерусской архитектуры и московскими теремами, а ее потолок украсят перья Жар-птицы.

На станции "Новопеределкино" завершаютсяархитектурно-отделочные работы. Узоры на колоннах станции ассоциируются срусским народным творчеством, росписями древнерусской архитектуры и московскимитеремами, а ее потолок украсят перья Жар-птицы."Архитектурная отделка платформы станции"Новопеределкино" выполнена в полном объеме. В вестибюлях станции на колоннымонтируются декоративные арочные панели, уже облицовано 5 из 12 колонн", – сообщилглава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.Сборные декоративные панели крепятся на каркасную подсистему,всего в вестибюлях станции на одной колонне размещается 72 кассеты, 68 изкоторых – резные. Матовое стекло создает эффект рассеивающего света.В ближайшее время на станции строители завершат устройствоверхнего строения пути общей протяженностью более двух с половиной километров. Четвертьэтого объема уже полностью готова.Также готовятся испытания инженерных систем противопожарнойзащиты, лифтов, устройств тоннельной вентиляции, сообщил генеральный директорАО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин."Проведение комплексных испытанийнамечено на июнь. Для того, чтобы проверить работу всех систем, на станциибудет организовано управляемое задымление", – отметил руководитель единогооператора программы развития столичного метрополитена.Архитектурный облик станции "Новопеределкино" выбрали пользователипроекта "Активный гражданин" по итогам международного конкурса. Вдизайн-концепции станции объединены традиционные московские архитектурныемотивы и современные методы отделки интерьеров.Станция "Новопеределкино" сооружается на участке Калининско-Солнцевскойлинии. На ее новом участке будет семьстанций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".С открытием нового участка желтой ветки улучшитсятранспортное обслуживание 600 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское,Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.Свою станцию метро жители района Ново-Переделкино ждут 25лет. Сейчас им приходится добираться на автобусах до "Юго-Западной", теряявремя в пробках. Открытие нового участка Калининско-Солнцевской планируетсялетом 2018 года.