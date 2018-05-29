Неоднократно судимый житель Александрова дал признательные показания.

23 мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что в ночное время из его дачного домика пропали снасти для рыбалки, инструменты и электротехника. Причиненный ущерб владелец имущества оценил в 5 тысяч рублей.В этот же день по «горячим следам» полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель города Александрова. Все похищенное имущество сотрудники полиции изъяли.Также стражи порядка установили, что задержанный этой же ночью пытался проникнуть в еще один дачный дом, расположенный рядом с участком потерпевшего, но не смог взломать замок входной двери.В ходе допроса фигурант полностью признался в содеянном, пояснив, что похищенное имущество планировал продать.В настоящее время в отношении 31-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.