Российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону по прозвищу Снеговик принесла его известность в спортивном мире. Такое основание для предоставления гражданства спортсмену назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффри Монсону по прозвищу Снеговик принесла его известность в спортивном мире. Такое основание для предоставления гражданства спортсмену назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такая практика, подчеркнул Песков, есть во многих странах мира.Пресс-секретарь главы российского государства добавил один нюанс: чтобы стать полноценным гражданином Российской Федерации, Монсону еще придется принести присягу. Таков закон, и закон должен быть выполнен. Принесение присяги при получении российского гражданства введено с 2017 года.Джеффри Монсон известен своей любовью к России. Он неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза. Следующий этап на его пути — получение партбилета КПРФ. Монсон собрал коллекцию паспортов: в 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, а в 2017 году — паспорт гражданина Луганской народной республики.Джеффри Уильям Монсон родился в штате Миннесота. Он чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Снеговик, выступая в смешанных единоборствах, одержал 60 побед в 85 боях. В России Монсон уже приобрел себе земельный участок под Тюменью для разведения медведей.До Монсона российское гражданство получили, например, многократный чемпион мира боксер- профессионал американец Рой Джонсон-младший и многократный олимпийский чемпион-конькобежец из Южной Кореи Виктор Ан.