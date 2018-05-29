Российский предприниматель может переезжать, куда ему вздумается. Так комментируют в Кремле получение израильского гражданства Романом Абрамовичем.

Российский предприниматель может переезжать, куда ему вздумается. Так комментируют в Кремле получение израильского гражданства Романом Абрамовичем.Прокомментировать новое гражданство миллиардера, владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича журналисты попросили пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков был краток."Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля – это его право", – заявил Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" получил гражданство Израиля – и стал самым богатым гражданином страны. По данным Times of Israel, Роман Абрамович поселится в престижном районе Тель-Авива – в особняке, который он приобрел за 28 миллионов долларов. Дом ранее принадлежал голливудской актрисе еврейского происхождения Галь Гадот, известной по фильму "Чудо-женщина".Абрамович получил в Израиле статус "нового репатрианта". По законам страны, он на 10 лет освобождается от налогов на доход, полученный за границей – и не обязан декларировать источники своих доходов в этот период.Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской "золотой" визы инвестора. Позже появились данные, что предприниматель решил стать гражданином Израиля, так как это позволит ему въезжать в Великобританию вообще без визы – и в упрощенном порядке проходить контроль, передает РИА Новости.Роман Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской Times бизнесмен, с 2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-ую строчку. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов – до 9,3 миллиарда.