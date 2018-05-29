Комментируя дело Скрипаля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Запада спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России.

Министр иностранных дел России на пресс-конференции в Минске заявил, что в отсутствии доказательств виновности России "дело Скрипаля рассыпается на глазах".По словам Сергея Лаврова, ряд стран Запада ("относительное меньшинство") спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России.В качестве примера тому он привел дело Скрипаля, "которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений", передает РИА Новости.К сожалению, отметил Лавров, некоторые страны пытаются воспроизводить ту же самую схему по другим поводам.Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены, как утверждают британские власти, в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва это категорически отрицает.В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, его дочь Юлия была выписана еще в середине апреля. На днях она выступила с заявлением, которое, по мнению многих экспертов, она писала не сама.