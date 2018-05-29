На работы выделено 32 млн рублей
На работы выделено 32 млн рублей
В начале лета во Владимире отремонтируют проспект Строителей и улицу Мира. Средства на работы - 32 млн рублей - выделили из городского бюджета.
Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет отремонтировать часть улицы Мира, от Октябрьского проспекта до проспекта Строителей, а также участок проспекта Строителей от третьего корпуса ВлГУ до поворота на улицу Тракторную. На эти работы власти направят 9,56 млн рублей.
На ремонт улицы Миры мэрия потратит 22,81 млн. Работы продлятся в течение 18 дней с момента заключения контракта.