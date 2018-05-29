На работы выделено 32 млн рублей

На работы выделено 32 млн рублейВ начале лета во Владимире отремонтируют проспект Строителей и улицу Мира. Средства на работы - 32 млн рублей - выделили из городского бюджета.Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет отремонтировать часть улицы Мира, от Октябрьского проспекта до проспекта Строителей, а также участок проспекта Строителей от третьего корпуса ВлГУ до поворота на улицу Тракторную. На эти работы власти направят 9,56 млн рублей.На ремонт улицы Миры мэрия потратит 22,81 млн. Работы продлятся в течение 18 дней с момента заключения контракта.