Число пострадавших в перестрелке в Льеже сотрудников полиции увеличилось до четырех, трое из них госпитализированы, в том числе один с серьезным ранением.

Число пострадавших в перестрелке в Льеже сотрудников полиции увеличилось до четырех, трое из них госпитализированы, в том числе один с серьезным ранением.Как передает РИА Новости, об этом на специальной пресс-конференции рассказал общественности мэр Льежа Вилли Демейер.Его информацию подтвердил руководитель городской полиции Кристиан Бопер, по словам которого один из четырех пострадавших получил серьезное ранение, есть угроза его жизни.Он подчеркнул, что целью преступника было завладеть оружием, а не совершить нападение на местный лицей, где он удерживал двух заложниц.Утром 29 мая вооруженный ножом преступник при проверке документов напал в Льеже на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Обе они были убиты на месте. Одной было 45, другой 53 года.После этого мужчина застрелил 22-летнего студента педагогического института, который был пассажиром в одном из проезжавших автомобилей.Затем убийца попытался скрыться на территории лицея имени Леони де Ваа, где угрожал двум женщинам. В перестрелке с прибывшим подкреплением он ранил нескольких полицейских и сам был ликвидирован.По данным телеканала RTBF, речь идет о 36-летнем Бенжамэне Эрмане, уроженце валлонского города Рошфор. Он был осужден за небольшое преступление и отбывал наказание в тюрьме Лантэна, а с 28 мая находился в тюремном отпуске и уже успел совершить мелкое преступление в провинции Люксембург.