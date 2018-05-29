По данным СМИ, преступник, застреливший трех человек в центре Льежа, недавно вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами.

Преступник, застреливший трех человек в центре Льежа, недавно вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами, утверждает издание RTL Info. По данным журналистов, убийцей является гражданин Бельгии 1982 года рождения, однако официального подтверждения этой информации пока нет.Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 мск) во время обычной проверки документов. Когда стражи порядка попросили мужчину показать удостоверение, он завладел оружием одного из полицейских и открыл огонь. В результате были убиты оба сотрудника полиции и прохожий.После этого преступник взял в заложники женщину и укрылся в здании находящегося рядом лицея. Там он вскоре был застрелен полицейскими, заложница при этом не пострадала, приводит подробности ЧП издание Le Soir.Тем не менее, основной версией произошедшего пока считается террористический акт, сообщает полиция. Район, где произошла перестрелка, оцеплен, там работают следователи, передает "Интерфакс". Расследование взял под контроль Федеральный антикризисный центр Бельгии.