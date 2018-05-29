В американском городе Сан-Фернандо при попытке похищения женских чулков и нижнего белья задержан словенский актер Юрий Брадач, сыгравший любовника Леди Гаги в клипе на песню певицы Bad Romance (2009). Мужчина свою вину отрицает.

В американском городе Сан-Фернандо при попытке похищения женских чулков и нижнего белья задержан словенский актер Юрий Брадач, сыгравший любовника Леди Гаги в клипе на песню певицы "Bad Romance" (2009). Мужчина свою вину отрицает, сообщает TMZ.Брадач был пойман с несколькими предметами женского туалета в руках. Общая стоимость украденного не превышала 30 долларов. Актер назвал инцидент недоразумением. По словам "любовника" Гаги, он зашел в магазин в поисках своей жены, зазевался и прихватил пару чулок и нижнего белья с собой.В клипе Bad Romance, Брадач сыграл мужчину, который сидит на кровати, наблюдая за раздевающейся Леди Гагой, а потом сгорает в огне.Также Брадач снялся в картинах "Выход", "Футбол: цена мечты" и "Сломанный ангел".