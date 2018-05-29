В Мясниковский кардиологический центр госпитализирован экс-гендиректор театра Гоголь-центр Алексей Малобродский. Басманный суд Москвы перенес заседание по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры в связи с госпитализацией Малобродского. Заседание перенесено на 14 часов 1 июня.

В Мясниковский кардиологический центр госпитализирован экс-гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский. Басманный суд Москвы перенес заседание по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры в связи с госпитализацией Малобродского. Заседание перенесено на 14 часов 1 июня.Малобродский до 14 мая находился в СИЗО, напоминает ТАСС. Во время нахождения в заключении он был также отправлен на больничную койку из-за проблем с сердцем. 10 мая он был госпитализирован с подозрением на инфаркт прямо из зала Басманного суда.Фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей. Они были выделены на проект "Платформа" в 2011-2014 годах.Следственный комитет России попросит Басманный суд ограничить срок ознакомления Малобродского с материалами дела до 29 июня. Такое же ходатайство подано в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии", среди которых худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Эти ходатайства Басманный суд рассмотрит 30 мая и 1 июня.