Способны ли дикие животные к отложенному обмену, когда плата за услуги следует не сразу, а через некоторое время? Как оказалось, да, если речь идёт о карликовых мангустах.

Учёные выяснили, что карликовые мангусты способны к "отложенному" обмену, когда плата за услуги следует не сразу, а через некоторое время. Такой результат изложен в научной статье, опубликованной в журнале PNAS группой во главе с Джулией Керн (Julie Kern) из Бристольского университета в США.Способность животных к обмену "услугами" давно признана специалистами. В качестве основной "валюты" здесь выступает груминг (уход за сородичем и приятные прикосновения). Так, каждый, кто хоть раз встречался с кошкой, знает, что хвостатые выпрашивают еду, потёршись о ногу человека. Наблюдения за братьями нашими меньшими в естественной среде показали, что и там происходит нечто подобное.Но, как правило, речь идёт об обмене, в котором каждый участник получает "свою долю" немедленно. Способность диких животных надолго запоминать, кто и сколько кому должен, и, так сказать, совершать отсроченный платёж почти не изучена."Подходящие эксперименты на диких животных, особенно не относящихся к приматам, практически не проводились. Работая с группами карликовых мангустов, привыкших к тесному контакту с нами, мы могли выполнять подробные наблюдения и проводить эксперименты в естественных условиях", – поясняет Керн.Авторы решили восполнить этот пробел. Работа велась в рамках проекта по исследованию карликовых мангустов (Dwarf Mongoose Research Project), существующего с 2011 года. Зверьки живут в своей естественной среде обитания, но приучены к постоянному присутствию людей и не боятся их, так что наблюдения можно вести с расстояния буквально в несколько шагов. Они даже натренированы самостоятельно забираться на весы, чтобы учёные могли узнать их массу. Кроме того, каждый мангуст имеет индивидуальную метку, по которой биологи отличают его от соплеменников.Наблюдая за животными, специалисты обнаружили, что зверьки вознаграждают сородичей за так называемое поведение дозорного. Состоит оно в том, что мангуст приподнимается на задних лапах и высматривает опасность, которая может грозить группе."Мы начали с наблюдения за естественным поведением, выполненных в течение многих месяцев, чтобы показать, что особи, часто исполняющие обязанности дозорного, также получают много груминга и имеют хорошие позиции в социальной сети группы. Но, чтобы доказать причинную связь [между этими фактами], нам нужно было провести сложный полевой эксперимент", – рассказывает Керн.В течение трёхчасовых периодов, пока группа кормилась, учёные создавали иллюзию, что один из её рядовых членов "стоит на страже". Для этого они воспроизводили аудиозапись, на которой зверёк подавал соответствующий сигнал. Карликовые мангусты различают друг друга по голосам, так что члены сообщества понимали, кто твердит им: "В Багдаде всё спокойно".Оказалось, что вечером, уже после возвращения к норам, сородичи благодарят "дозорного" грумингом. Более того, ему, рядовому члену группы, доставалось даже больше ласки, чем её лидеру.Как указано в пресс-релизе Бристольского университета, это первое исследование диких животных, не относящихся к приматам, в их естественной среде обитания, которое доказывает их способность к "отложенной" благодарности.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как лемуры поддерживают здоровье объятиями, а бонобо помогают соплеменницам при родах.