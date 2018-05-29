Фрейя Зильбер, которая утверждает, что родила наследника знаменитой семьи Шукшиных, до сих пор не может встретиться с его отцом Макаром Касаткиным и бабушкой Марией Шукшиной. Фрейя утверждает, что готова на тест ДНК, однако попавшая в Прямой эфир переписка с Макаром оставляет много вопросов.

Фрейя Зильбер, которая утверждает, что родила наследника знаменитой семьи Шукшиных, до сих пор не может встретиться с отцом ребенка – Макаром Касаткиным, сыном Марии Шукшиной.Несмотря на поддержку, которую Фрейе ранее оказали сестры предполагаемой бабушки малыша и его увидела возможная прабабушка Лидия Федосеева-Шукшина, Мария и ее сын Макар не желали ничего слышать о ребенке, несмотря на уговоры Фрейи сделать тест ДНК.Девушка каждый день звонит Марии, однако пока эти попытки результата не принесли.Узнав из соцсетей о выставке, посвященной Василию Шукшину, Фрейя поехала в Северную столицу в надежде встретить отца Марка (так она назвала сына), или кого-то из его знаменитых родственников. Но эта попытка доже провалилась.Позже, уже в Москве, Фрейя все-таки смогла дозвониться до Марии Шукшиной. Актриса объяснила, что не отвечала на звонки, которые поступали с неизвестных ей номеров, а сообщений, кто именно звонит, Фрейя не присылала.Мария Шукшина согласилась встретиться с матерью ее предполагаемого внука и пообещала, что в ближайшее время с Фрейей свяжутся адвокаты, но просила не делать из этого шоу.При этом в редакцию программы "Прямой эфир" попали последние сообщения Фрейе от Макара Касаткина, судя по которым ситуация между ними может выглядеть не так, как ее представляет мать малышка.Действительно ли сама Фрейя не хочет встречаться с Макаром, какое второе имя она дала наследнику Шукшиных, когда будет проведена экспертиза ДНК и почему Александра Стриженова назвала мать малыша "маргинальной тварью"? Очередной виток этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".