Команды-участницы чемпионата мира по футболу 2018 года продолжают подготовку к турниру и проводят товарищеские встречи. Сборная Мексики, которая на чемпионате мира сыграет в группе F, в США встречалась с командой Уэльса. Матч закончился вничью со счетом 0:0.

Команды-участницы чемпионата мира по футболу 2018 года продолжают подготовку к турниру и проводят товарищеские встречи. Сборная Мексики, которая на чемпионате мира сыграет в группе F, в США встречалась с командой Уэльса. Матч закончился вничью со счетом 0:0.Кроме того, в США в этот день состоялся еще один матч. Сборная США со счетом 3:0 разгромила команду Боливии. Примечательным событием стал дебютный гол за сборную в исполнении Тимоти Веа, сына обладателя "Золотого мяча"-1995 и нынешнего президента Либерии Джорджа Веа. 18-летний игрок забил третий гол своей сборной. Для него это был второй матч за сборную США.