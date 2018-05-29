После операции на почках Мелания Трамп должна была быстро восстановиться и вернуться к своим обязанностям. Однако первая леди не появляется на публике уже несколько недель, что породило множество слухов об ее отсутствии.

После операции на почках Мелания Трамп должна была быстро восстановиться и вернуться к своим обязанностям. Однако первая леди не появляется на публике уже несколько недель, что породило множество слухов об ее отсутствии.Недавно Белый дом заявил о госпитализации Меланьи. "Первая леди успешно прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Осложнений не было", – говорилось в официальном сообщении.По словам врачей, целью операции была лишь блокировка сосуда, питающего доброкачественную опухоль. При этом данная процедура не требует длительного периода реабилитации, и пациента могут выписать из клиники в течение дня.Позже стало известно, что операция прошла без осложнений,сообщает издание Metro. На следующий день супругу навестил Дональд Трамп, сообщивший, что Мелания в хорошем расположении. "Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда смогу вернуться", – сказала сама женщина.Тем не менее, Мелания провела в клинике почти неделю, и вернулась домой лишь 19 мая. "В случае с первой леди врачи просто перестраховываются", — уверяли эксперты.После долгожданной выписки прошло десять дней, но Мелания так и не вышла в свет. Дональд Трамп без сопровождения супруги провел несколько важных встреч, что только добавило масла в огонь.На прямые вопросы о супруге президент США дал странный ответ: "Все хорошо. Она смотрит на нас, она прямо тут". Пресс-секретарь Мелании, с свою очередь, чуть больше прояснила ситуацию. По ее словам, супруга президента проводит внутренние встречи со своим персоналом и готовится выйти в свет.Однако существует и другая теория, не связанная со здоровьем. Некоторые считают, что в президентской чете до сих пор продолжаются разногласия.Напомним, что в начале 2018 года разгорелся скандал вокруг измены президента США. Порнозвезда Сторми Дэниелс заявила, что встречалась с Трампом, когда тот был уже женат на Мелании.После появления слухов супруга политика отказывалась сопровождать мужа в официальных поездках и избегала совместных с ним фото. Сейчас пользователи Сети предполагают, что Меланья отправилась в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от противоречий с супругом. Именно поэтому первая леди якобы избегает контактов с общественностью.