Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко является провокацией. По его словам, СПЧ будет добиваться допуска правозащитников к материалам расследования.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко является провокацией. По его словам, СПЧ будет добиваться допуска правозащитников к материалам расследования."Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко. Мы знаем его как опытного военного журналиста со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", — подчеркнул Михаил Федотов.По словам главы СПЧ, расследование этого убийства должно быть проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем, поэтому СПЧ будет настаивать на допуске к материалам следствия как российских, так и украинских правозащитников. Уже в среду, 30 мая, соответствующее письмо будет направлено уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Украины Людмиле Денисовой.Как сообщалось, во вторник, 29 мая, вечером российский писатель и журналист Аркадий Бабченко был убит несколькими выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве, напоминает "Интерфакс". По предварительным данным украинской полиции, первой и очевидной версией причины убийства журналиста стала его профессиональная деятельность, хотя о более конкретных версиях говорить пока рано. Украинские правоохранители не исключают, что у стрелявшего в российского журналиста были сообщники, передает ТАСС. Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в настоящее время следствие работает со свидетелями и пытается изъять записи с камер наблюдения. Украинской полицией возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".Аркадий Бабченко — российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года он временно покинул Россию в связи с угрозами в его адрес и в адрес его семьи, после чего некоторое время жил в Праге и в Израиле. С августа 2017 года Аркадий Бабченко жил в Киеве.