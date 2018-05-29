Убивший прохожего и двух полицейских в центре бельгийского Льежа мужчина отобрал пистолет у проверявшего у него документы стража порядка, после чего открыл огонь на поражение и взял в заложники оказавшуюся рядом женщину.

Убивший прохожего и двух полицейских в центре бельгийского Льежа мужчина отобрал пистолет у проверявшего у него документы стража порядка, после чего открыл огонь на поражение и взял в заложники оказавшуюся рядом женщину. Свидетельница разыгравшейся на бульваре Аврой драмы сняла на видео момент ликвидации злоумышленника.Бенджамин Эрман — а именно так, по данным телеканал RTL, зовут стрелка — только в минувший понедельник вышел из тюрьмы, где отбывал срок по уголовному делу и где общался заключенными радикалами и экстремистами. Около 10:30 утра во вторник (11:30 мск) во время обычной проверки документов на улице он выхватил пистолет у полицейского и тут же расстрелял его и его напарника, при этом одна из выпущенных пуль угодила в голову оказавшейся рядом женщине. От полученных травм все трое скончались на месте.Злоумышленник укрылся на территории лицея и взял в заложники уборщицу, а при попытке оказать сопротивление прибывшему спецподразделению полиции по борьбе с бандитизмом был застрелен — этот момент как раз и попал в объектив камеры. Освобожденная женщина не пострадала.Полиция изучает все версии инцидента, ног склоняется к тому, что произошедшее можно считать терактом.