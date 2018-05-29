Футбольный клуб Монако, выступающий в чемпионате Франции, проявляет интерес к российскому полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину. При этом трансфер игрока может состояться еще до начала чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня.

Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, проявляет интерес к российскому полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину. При этом трансфер игрока может состояться еще до начала чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня."Монако" планирует летом обновить линию полузащиты. Клуб уже продал Фабиньо в английский "Ливерпуль" и может расстаться с Тома Лемаром. Как отмечает Чемпионат.com сумма трансфера Головина должна составить около 10 миллионов евро.