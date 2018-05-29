Девелопер MR Group начал строительство третьей очереди жилого комплекса Фили град – здание возводится рядом с железной дорогой, по которой Центр имени Хруничева перевозит ракеты-носители типа Протон и Ангара, пишет Коммерсант.

Ветка будет проходить почти вплотную к стене здания, крайний рельс окажется на расстоянии всего 4 метров. Непосредственно над путями будет нависать терраса. В настоящее время составы идут прямо по стройплощадке, где уже ведутся земляные работы – забивка свай и рытье котлована.В Центре имени Хруничева изданию сообщили, что железная дорога проходит за территорией предприятия и находится на балансе РЖД, поэтому с заводом проект стройки ЖК не согласовывали.В РЖД рассказали, что рассмотрели обращение застройщика о согласовании проектной документации и уведомили компанию о том, что стройка в непосредственной близости от железной дороги невозможно.Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги защитной зоной шириной не менее 200 метров, напомнили в РЖД. Железная дорога – место повышенной опасности и потенциально может стать местом техногенных катастроф. Здесь же часть жилого здания нависает над путями, по которым, в том числе, перевозят опасные грузы.Однако в MR Group изданию заявили, что не обращались в РЖД и не получали никаких уведомлений.MR Group – крупнейший московский застройщик жилья, компания основана в 2003 году.