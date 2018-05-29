Москва заняла десятую строчку в мировом рейтинге городов с самыми дорогими премиальными офисами, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Средняя ставка аренды элитных офисов в российской столице составила 782 доллара за квадратный метр в год. Сегмент премиальных офисов в Москве довольно узок и представлен всего 10 объектами. Усредненная ставка аренды в них в 1,8 раза выше, чем в среднем по столичному рынку.Арендуют элитные офисы в Москве в основном технологические, телекоммуникационные и медиакомпании, а также представители производственного сектора. За ними следуют представители банковских и финансовых организаций.Самые дорогие офисы в мире в Гонконге – в верхнем ценовом сегменте аренда стоит 2,5 тысячи долларов за квадратный метр в год. В пятерку лидеров также вошли нью-йокский Манхэттен, лондонские Сити и Вест-Энд, Токио и Париж.