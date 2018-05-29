Более половины жителей российской столицы положительно оценивают деятельность действующего мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

На вопрос социологов о впечатлении, сложившемся о деятельности мэра Москвы, 44% респондентов ответили, что оно "хорошее", а 9% опрошенных сказали, это впечатление от работы Собянина - "очень хорошее".О негативном впечатлении от работы мэра сообщили 9% москвичей, при этом 3% респондентов сказали, что это впечатление "очень плохое", и 6% - "плохое".В свою очередь, более трети опрошенных (39%) сообщили, что у них "среднее" впечатление от деятельности нынешнего мэра.Среди коренных москвичей положительно оценивают деятельности мэра 44% (37% - хорошо, и 7% - очень хорошо), а среди опрошенных, проживающих в столице 11 лет и дольше, удельная доля положительных оценок выше - 60% (47% - хорошо и 13% - очень хорошо).По результатам опроса, С.Собянин вошел в "пятерку" политиков, пользующихся у москвичей наибольшим доверием, уступая президенту РФ Владимиру Путину (53%), главе МИД Сергею Лаврову (15%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и министру обороны Сергею Шойгу (по 14%).Между тем, рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%.Опрос был проведен 20 апреля - 3 мая текущего года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 512 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.