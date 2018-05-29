Голосом Людмилы Гниловой говорят множество персонажей художественных и мультипликационных фильмов. Женская судьба актрисы при этом складывалась, скорее, как любовная драма. О том, как она пережила уход мужа Александра Соловьева к другой актрисе, Гнилова рассказала в программе Судьба человека.

Голосом Людмилы Гниловой говорят множество персонажей художественных и мультипликационных фильмов и телесериалов. Актриса рассказала, что талант к озвучке в ней обнаружили чуть ли не в первый день, когда она поступила в театральное училище.Поступающих студентов сотрудники Союзмультфильма приглашали на пробы. Тогда же Людмиле достался фрагмент мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", озвучка которого и дала старт ее карьере.Женская судьба актрисы при этом складывалась, скорее, как любовная драма. Первым мужем Гниловой стал актер Николай Каширин, который, увидев ее при первой встрече, прошептал: "Боже, что это за ужас?"Однако вскоре они с Кашириным стали работать вместе, а через полгода поженились. Их брак длился почти десять лет, а потом в жизни Людмилы появился актер Александр Соловьев.Вместе они прожили 22 года. В их маленькой московской квартирке в районе Савеловского вокзала было, как говорит актриса, "очень мало метров, но очень много счастья".По ее словам, почти каждый день Александр старался удивить супругу, делала все, чтобы она была счастлива. Но однажды счастье закончилось.Супруг стал злоупотреблять алкоголем, и Людмила перепробовала все возможные способы, чтобы избавить мужа от этого пристрастия. В это же время в его жизни появилась актриса Ирина Печерникова.Недавно в программе "Судьба человека" она призналась, что по-настоящему любила только Соловьева. К ней он и ушел от Гниловой.Людмила, вспоминая те годы, говорит, что муж возвращался от нее "как околдованный". И в итоге оставил ее с сыном ради Печерниковой.Как она узнала о том, что у Соловьева и Ирины завязались любовные отношения, какие последние слова сказали Людмиле Николай Каширин и Александр Соловьев перед смертью, и почему первый муж актрисы при первой встрече вскричал: "Что это за ужас?"Об этом и не только Людмила Гнилова рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".