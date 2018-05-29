Ученые нашли точку на Марсе, пригодную для поиска следов жизни. По мнению астробиологов из Эдинбургского университета, это район вблизи обнаруженных на Красной планете высохших озер.

Ученые нашли точку на Марсе, пригодную для поиска следов жизни. По мнению астробиологов из Эдинбургского университета, это район вблизи обнаруженных на Красной планете высохших озер.Доказательств того, что Марс был обитаем, на сегодняшний день нет. Однако ученые уверены, что на планете существовали условия, пригодные для жизни. Космическим аппаратам удалось разглядеть с орбиты высохшие речные долины, разветвленные русла и характерные для озер осадки.По мнению ученых, самое подходящее место для поиска следов микроорганизмов, живших миллиарды лет назад – это богатые железом породы вблизи древних высохших озер. Жидкая вода существовала там 4100-3500 миллионов лет назад, когда Марс обладал плотной атмосферой, препятствующей проникновению губительной солнечной радиации.Как утверждают исследователи, озерные отложения соответствуют окислительно-восстановительной среде, пригодной для бактерий с анаэробным метаболизмом. Они же подходят для процесса превращения погибших организмов в ископаемые.Подтвердить свои догадки ученые смогут не раньше 2020 года. НАСА планирует запустить на Красную планету ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Исследователи уверены, что успех будущей миссии зависит от правильного выбора места посадки. Планетоход займется астробиологическими исследованиями древних пород и поиском следов жизни, пишет издание Science Alert.