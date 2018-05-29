Более тысячи посетителей известного универмага Пассаж в центре Санкт-Петербурга эвакуированы из здания. В магазине вспыхнул сильный пожар.

Более тысячи посетителей известного универмага "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга эвакуированы из здания. В магазине вспыхнул сильный пожар."В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 48, в здании универмага "Пассаж"", — сообщил источник агентства "Интерфакс".Очаг пожара располагается на кровле здания, поэтому задымление внутрь быстро проникнуть не успело. Сотрудники МЧС успели вывести из "Пассажа" всех находившихся внутри. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.Легендарный "Пассаж" был построен в 40-х годах XIX века и считается одним из наиболее старинных торговых домов города. Здание обладает статусом объекта культурного наследия.