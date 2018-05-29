На улице Академика Королева сотрудник Госавтоинспекции спас утят, которые провалились сквозь решетку водостока...

Полицейские помогают не только людям, но и братьям нашим меньшим. На улице Академика Королева сотрудник Госавтоинспекции спас утят, которые провалились сквозь решетку водостока.В службу «02» поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Академика Королева подростки пытаются достать уток из водостока.Прибывшие на место происшествия сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве увидели, как неравнодушные люди с помощью подручных средств пытаются вытащить провалившихся в водосток утят. Инспектор ДПС спустился через расположенный рядом люк канализации в водосток и спас шестерых утят. Очевидцы забрали птенцов, пообещав позаботиться о них.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29