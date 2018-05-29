Представители НАСА запустили сервис с виртуальными прогулками по планетам, которые находятся за пределами Солнечной системы. На сайте Exoplanet Travel Bureau можно изучить круговые панорамы планет Kepler-186f, TRAPPIST-1d, Kepler-16b.

Представители НАСА запустили сервис с виртуальными прогулками по планетам, которые находятся за пределами Солнечной системы. На сайте Exoplanet Travel Bureau можно изучить круговые панорамы планет Kepler-186f, TRAPPIST-1d, Kepler-16b.Авторы проекта отмечают, что их панорамы представляют собой "художественные фантазии на тему", так как о многих экзопланетах информация собрана еще не до конца.Пользователи могут включать и выключать на планетах атмосферу, а также изучать информацию о различных объектах, расположенных на поверхности далеких космических объектов.К каждой экскурсии представители НАСА создали свой постер и слоган, как у фильмов.К примеру, слоган красной планеты Kepler-186f – "Там, где трава краснее", а планеты с двумя солнцами Kepler-16b — "У вашей тени всегда есть компания". Кроме на сайте опубликованы несколько постеров к планетам, для которых пока не создали виртуальных туров.Красивые плакаты можно скачать бесплатно в высоком разрешении.