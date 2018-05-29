Автомобили класса SUV продолжают захватывать российский рынок легковушек - доля кроссоверов достигла почти половины от всех продаж. Абсолютным бестселлером сегмента, как и прежде, является бюджетный паркетник марки Hyundai.

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