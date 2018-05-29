Автомобили класса SUV продолжают захватывать российский рынок легковушек - доля кроссоверов достигла почти половины от всех продаж. Абсолютным бестселлером сегмента, как и прежде, является бюджетный паркетник марки Hyundai.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-nazvany-samye-populyarnye-krossovery-v-rossii.html" target="_blank">Названы самые популярные кроссоверы в России</a> - Автомобили класса SUV продолжают захватывать российский рынок легковушек - доля кроссоверов достигла почти половины от всех продаж. Абсолютным бестселлером сегмента, как и прежде, является бюджетный паркетник марки Hyundai.
[url=http://33live.ru/novosti/29-05-2018-nazvany-samye-populyarnye-krossovery-v-rossii.html]Названы самые популярные кроссоверы в России[/url] - Автомобили класса SUV продолжают захватывать российский рынок легковушек - доля кроссоверов достигла почти половины от всех продаж. Абсолютным бестселлером сегмента, как и прежде, является бюджетный паркетник марки Hyundai.