Герцог и герцогиня Сассекские, ранее отложившие свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары, определились с маршрутом на медовый месяц. Они выбрали тихое живописное место в Канаде — Национальный парк Джаспер в провинции Альберта.

Герцог и герцогиня Сассекские, ранее отложившие свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары, определились с маршрутом на медовый месяц. Они выбрали тихое живописное место в Канаде — Национальный парк Джаспер в провинции Альберта.Как пишет TMZ, там для герцога и герцогини Сассекских приготовят апартаменты, в которых уже не раз останавливались представители британской королевской семьи.Так, в 1939 году пейзажами в заповеднике в Скалистых горах, входящем сейчас в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, наслаждались король Георг VI и его супруга королева-мать Елизавета, герцогиня Йоркская, родители нынешнего монарха Елизаветы II. А в 2005 году уже сама Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филипом посетила эти места.Однако перед тем как отправиться в Канаду, принц Гарри и Меган Маркл совершат первую зарубежную поездку в Ирландию.Ранее британские СМИ утверждали, что молодожены якобы уже выбрали для свадебного путешествия африканское направление — Намибию или Ботсвану, напоминает ТАСС.В этой связи пресса обращала внимание на то, что принц Гарри нередко говорил о своей любви к Африке и регулярно посещал Черный континент, время от времени заезжая и в Ботсвану как патрон природоохранной организации Rhino Conservation Botswana (она занимается защитой черных и белых носорогов).Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стала одним из самых значимых событий в жизни королевской семьи после бракосочетания старшего брата Гарри — принца Уильяма и Кейт Миддлтон (29 апреля 2011 года).Телетрансляцию смотрели почти 18 миллионов британцев. Это была самая значительная зрительская аудитория в 2018 году.Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы королевская семья оплатила из собственного бюджета, а вот средства на охрану членов королевской семьи и гостей были выделены из госказны.По предварительным оценкам британских СМИ, свадьба Гарри и Меган обошлась в 32 миллиона фунтов стерлингов (около 43 миллионов долларов США).