В эфире программы Newsnight на телеканале Би-би-си врачи окружной больницы Солсбери рассказали о том, как лечили пострадавших от отравления Сергея и Юлию Скрипаль. Специалисты не понимали, с чем именно они столкнулись, и не питали больших надежд на выздоровление пациентов.

В эфире программы Newsnight на телеканале Би-би-си врачи окружной больницы Солсбери рассказали о том, как лечили пострадавших от отравления Сергея и Юлию Скрипаль. Специалисты не понимали, с чем именно они столкнулись, и не питали больших надежд на выздоровление пациентов.Программа Newsnight британского телеканала Би-би-си на своей странице в Twitter опубликовала отрывки из интервью с врачами больницы, в которую после отравления были доставлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Специалисты открыто признались, что не надеялись на выздоровление своих пациентов.Так, врач интенсивной терапии Стивен Джукс рассказал, что в больнице знали о том, что пострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества, однако каких-то других подробностей на этот счет им предоставлено не было. "Мы перепробовали все наши методы лечения, мы обеспечили им наилучшую медицинскую помощь, но все указывало на то, что они не выживут", – признался он. При этом по-началу специалисты вообще не знали, от чего лечить пострадавших.Справиться со страшным диагнозом и избежать смерти Сергею и Юлии Скрипаль, по словам британских врачей, помогло вмешательство в дело специалистов из военной лаборатории, по счастливому стечению обстоятельств расположенной в окрестностях города. "Значительный вклад также внесли высококлассные международные эксперты. Некоторые из них, к счастью, оказались практически у нас на пороге – в Портон-Даун", – отметил заведующий отделения интенсивной терапии Дункан Мюррей.Впрочем, пока о полном восстановлении пострадавших россиян говорить рано, уверена главный врач больницы Кристин Бланшард. Все будет зависеть от того, как их организмы поведут себя после воздействия отравляющего вещества. "Честный ответ – мы не знаем", – призналась она. Кристин Бланшард добавила, что лечение троих пациентов, отравленных "Новичком", стало новым опытом для всего персонала больницы. Кто был третьим пациентом, она не уточнила. Известно, что в больницу также попал сотрудник полиции Солсбери Ник Бэйли. В СМИ сообщалось, что он также как Юлия и Сергей Скрипаль пострадал от нервно-паралитического вещества и его жизнь находится под угрозой.