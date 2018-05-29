В результате перестрелки в центре бельгийского города Льеж 29 мая убиты два полицейских и прохожий. Еще два стража порядка получили ранения, сообщают местные СМИ. Нападавший был ликвидирован бойцами спецподразделения полиции по борьбе с бандитизмом.

В результате перестрелки в центре бельгийского города Льеж 29 мая убиты два полицейских и прохожий. Еще два стража порядка получили ранения, передают местные СМИ.Нападавший был ликвидирован бойцами спецподразделения полиции по борьбе с бандитизмом, сообщил прибывший на место происшествия бургомистр Льежа Вилли Демейр.Он заявил, что "ситуация под контролем и ученики соседнего лицея находятся в безопасности".По данным телекнала RTBF, инцидент произошел около 10:30 утра по местному времени. Неизвестный мужчина начал стрелять сначала в кафе на бульваре Аврой, что в центральной части города. Затем он взял в заложники женщину и укрылся в здании находящегося рядом лицея, передает ТАСС.По последним данным заложница не пострадала. Основной версией произошедшего называют террористический акт. Очевидцы утверждают, что нападавший что-то кричал на арабском языке.Расследование взял под контроль Федеральный антикризисный центр королевства, написал в своем "Твиттере" глава МВД Ян Ямбон.В соцсетях появились фото- и видеокадры с места трагедии.Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.