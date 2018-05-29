Американская теннисистка Серена Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 45 минут.

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 45 минут.В матче против Плишковой Уильямс выступала в "костюме кошки". По словам Серены, это ей помогло почувствовать себя "супергероем". Кроме того, новый костюм Уильямс ускоряет процесс восстановления спортсменки после рождения дочки.Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 29 Май 2018 в 12:05 PDTВо втором круге турнира американка сразится с Эшли Барти из Австралии.