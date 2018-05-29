Эмма Уотсон снова одна и ее сердце свободно. Отношения с Кордом Оверстритом, как говорят представители Гермионы, не сложились.

Эмма Уотсон снова одна и ее сердце свободно. Отношения с Кордом Оверстритом, как говорят представители "Гермионы", не сложились.Свои отношения с звездой сериала "Хор" кумир миллионов Эмма Уотсон не афишировала. Несмторя на то, что актеров часто видели вместе, комментарии относительно их взаимных чувств журналисты так и не добились.О том, что роман все же был, стало известно лишь тогда, когда любовная история подошла к концу. Близкие к Уотсон источники сообщили таблоиду The Sun, что голубки провели вместе около шести месяцев – но потом приняли решение расстаться."Эмма и Корд до последнего молчали о своих отношениях, но они действительно встречались. Однако их отношения не сложились, и они теперь свободны", – приводит таблоид слова источника. инсаййдер рассказал, что Эмма и Корд проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, еще пару месяцев назад папарацци фотографировали пару едва не каждый день. Но что-то у них не ложилось.Разорвались отношения, как отмечает пресса, в стиле, типичном для 21 века: Эмма отписалась от Корда в Instagram. Представитель актрисы этот шаг Уотон комментировать отказался.Кажется, совсем недавно таблоиды пестрели заголовками о свободном сердце "Гермионы Гейнджер". Тогда речь шла о ее разрыве с прежним кавалером – Уильямом Мак Найтом. О своем бойфренде Эмма не особо распространялась. Журналистам говорила, что хочет оградить компьютерного гения из Силиконовой долины т назойливого внимания папарацци.