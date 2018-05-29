Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.

Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.