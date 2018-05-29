Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-novyj-premium-krossover-audi-q8-nazvana-data-premery.html" target="_blank">Новый премиум-кроссовер Audi Q8: названа дата премьеры</a> - Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.
[url=http://33live.ru/novosti/29-05-2018-novyj-premium-krossover-audi-q8-nazvana-data-premery.html]Новый премиум-кроссовер Audi Q8: названа дата премьеры[/url] - Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.