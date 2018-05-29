В области ожидается ухудшение погоды. Днем 30 мая на территории региона будет кратковременный дождь, гроза и местами град. При этом порывы ветра могут достигать 22 м/с. МЧС напоминает, что в такую погоду возможны обрывы линий электропередач, обрушение рекламных щитов, падение старых деревьев.

В области ожидается ухудшение погоды. Днем 30 мая на территории региона будет кратковременный дождь, гроза и местами град. При этом порывы ветра могут достигать 22 м/с. МЧС напоминает, что в такую погоду возможны обрывы линий электропередач, обрушение рекламных щитов, падение старых деревьев. На дороге может возникнуть аварийная обстановка. Владимирцам рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять свой транспорт под деревьями и рекламными щитами и проявлять предельную осторожность.