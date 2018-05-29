Будут судить за невыдачу зарплаты. Во Владимире перед судом предстанет директор строительной компании Строй-капитал Станислав Булахов. По версии следствия, сотрудники компании не могли несколько месяцев после увольнения получить расчет в 135 тысяч рублей, хотя у Булахова были возможности погасить задолженности по зарплате в полном объеме. Об этой истории наш телеканал рассказывал ещё в июне прошлого года.

Будут судить за невыдачу зарплаты. Во Владимире перед судом предстанет директор строительной компании "Строй-капитал" Станислав Булахов. По версии следствия, сотрудники компании не могли несколько месяцев после увольнения получить расчет в 135 тысяч рублей, хотя у Булахова были возможности погасить задолженности по зарплате в полном объеме. Об этой истории наш телеканал рассказывал ещё в июне прошлого года. На следствии гендиректор строительной компании объяснял свои действия финансовыми трудностями. У Следкома есть данные, опровергающие позицию Булахова. Теперь свою версию гендиректор строительной компании озвучит в суде. Напомним, что претензии к работе застройщика есть и у дольщиков в Пиганово. Там люди не могут получить ключи от своих квартир с 2016 года. Сроки сдачи объекта переносятся уже трижды. Для привлечения внимания к своим проблемам люди обещали перекрыть федеральную трассу М7.