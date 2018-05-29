Шведские учёные имеют все основания полагать, что им удалось подобраться к разгадке глубинных механизмов агрессивного поведения. Манипулирование малоизученной группой клеток мозга у мышей позволило им контролировать агрессию грызунов.

Агрессивное поведение повсеместно встречается в животном мире. Оно прочно связано с формированием человеческой личности и порождает очень широкий круг взаимодействий между людьми — от конфликтов в песочнице до глобальных вооружённых столкновений. Нередки случаи, когда агрессия выходит за рамки нормального поведения, и тогда индивид нуждается в квалифицированной медицинской помощи.Но как помочь, если доктор не знает до конца, в чём корень проблемы и что же происходит в мозге в моменты выплёскивания негативных эмоций? Ответ, похоже, есть у команды исследователей из Каролинского института (Швеция). Изучая мозг агрессивно настроенных самцов мышей, они обнаружили активность нейронов в одном из малоизученных ядер гипоталамуса (PMv).В ходе экспериментов, описываемых авторами работы в статье, опубликованной в издании Nature Neuroscience, в обжитую клетку с грызунами подселяли новое животное. Разумеется, хозяева были недовольны и демонстрировали явные признаки агрессии по отношению к новичку.Для отслеживания активности нейронов у животных учёные на первом этапе исследования использовали оптогенетические методы, которые также позволяют активировать определённые зоны головного мозга с помощью света.На следующем этапе учёные активировали "агрессивные нейроны" у мышей, которые были совершенно уравновешены, и, наоборот, блокировали их активность у особей в момент явной агрессии. Как и ожидалось, спокойные особи начинали вести себя неадекватно, а вторые утихомиривались.Интересно, что PMv-нейроны могут активировать в головном мозге центры вознаграждения. Это обстоятельство объясняет странное поведение грызунов, когда они возвращаются в места стычек с собратьями."Мы также обнаружили, что кратковременная активация PMv-нейронов может спровоцировать затяжной эмоциональный всплеск, что объясняет длительное ощущение враждебности после окончания ссоры, — рассказывает ведущий автор исследования Стефанос Стагкуракис (Stefanos Stagkourakis) в пресс-релизе института .Исследователи также отмечают, что в случае мышей агрессия носит скорее "ритуальный" характер: её цель – не искалечить противника, а установить социальную иерархию. Шведы провели ещё один эксперимент, в котором в узкую трубку с двух концов запускали доминантного и более низкого по рангу самца. В этом классическом тесте их поведение при встрече должно было чётко показать, "кто в доме хозяин". Но после ингибирования "агрессивных нейронов" у первого и активации их у второго иерархический статус грызунов менялся. Кстати, результат такой "подмены" сохранялся на протяжении двух недель, что ещё раз доказывает, что ключ к управлению агрессией, определённо, найден.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другой команде исследователей, нашедшей конкретный участок головного мозга, по которому "ударяет" алкоголь, провоцируя жестокость. Также мы писали о том, как агрессия порождает новые клетки, и как она связана с сексом в мозге мужчин.