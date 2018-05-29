С территории сектора Газа палестинские радикалы нанесли очередной ракетный удар по Израилю. Ракеты были выпущены по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли городов Ашкелон и Нетивот.

С территории сектора Газа палестинские радикалы нанесли очередной ракетный удар по Израилю. Ракеты были выпущены по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли городов Ашкелон и Нетивот.Как сообщалось, с утра вторника. 29 мая, по приграничным с палестинским анклавом районам Израиля из сектора Газа выло выпущено не менее 100 ракет и минометных снарядов, передает ТАСС. Одна из ракет взорвалась на территории детского сада, где в это момент не было детей. В результате обстрелов ранения получили трое израильских военнослужащих. Системе ПВО Израиля "Железный купол" удалось перехватить часть ракет.В ответ на действия палестинских радикалов ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа. Среди целей были два расположения так называемого "палестинского сопротивления" в центральной части анклава и в южном городе Хан-Юнис и позиции группировки "Сарая Аль-Кудс" — вооруженного крыла "Исламского джихада" (запрещена в РФ).