С территории сектора Газа палестинские радикалы нанесли очередной ракетный удар по Израилю. Ракеты были выпущены по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли городов Ашкелон и Нетивот.
С территории сектора Газа палестинские радикалы нанесли очередной ракетный удар по Израилю. Ракеты были выпущены по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли городов Ашкелон и Нетивот.
Как сообщалось, с утра вторника. 29 мая, по приграничным с палестинским анклавом районам Израиля из сектора Газа выло выпущено не менее 100 ракет и минометных снарядов, передает ТАСС. Одна из ракет взорвалась на территории детского сада, где в это момент не было детей. В результате обстрелов ранения получили трое израильских военнослужащих. Системе ПВО Израиля "Железный купол" удалось перехватить часть ракет.
В ответ на действия палестинских радикалов ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа. Среди целей были два расположения так называемого "палестинского сопротивления" в центральной части анклава и в южном городе Хан-Юнис и позиции группировки "Сарая Аль-Кудс" — вооруженного крыла "Исламского джихада" (запрещена в РФ).