Пассажир самолета компании American Airlines Джейсон Феликс требовал пива, ругался с бортпроводником, а затем устроил драку с соседом. По прибытии дебошир был арестован, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Обычно мирный перелет с острова Санта-Крус до Майами был испорчен пьяным дебошем одного из пассажиров: неделю назад Джейсон Феликс, прилично набравшийся пива, потребовал еще пенного напитка и пришел в бешенство после отказа бортпроводника.Очевидцы сняли продолжение конфликта на камеру. Вначале Феликс возмущался плохими услугами на борту и оскорблял бортпроводника, затем дебошир пинал соседа и устроил с ним короткую потасовку.Драчунов удалось разнять, и все оставшееся время полета Джейсон выяснял отношения с другими пассажирами, бортпроводниками и внештатным сотрудником полиции, взывающего к остаткам разума дебошира.По прибытии Феликс был задержан. Попойка и дебош ему дорого обойдутся: буйному пассажиру предъявлено несколько обвинений, совокупный срок по которым может составлять до 20 лет.